«Scuola, grazie alla Lega

44 milioni in arrivo nelle Marche»

FONDI per istituti primari e secondari, al Maceratese assegnati 9,6 milioni. Il coordinatore regionale Riccardo Marchetti: «Mentre gli altri chiacchierano noi lavoriamo per i cittadini»

10 Agosto 2022 - Ore 11:54 - caricamento letture

«Sono 44 i milioni di euro per le Marche: questi i fondi assegnati dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Scuola 4.0. Questo provvedimento è stato fortemente sostenuto dalla Lega e frutto dell’importante impegno del sottosegretario Sasso». Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega nelle Marche, Riccardo Augusto Marchetti, che sottolinea: nello specifico arriveranno risorse sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria per un complessivo di 13 mln di euro per la provincia di Ancona; di 10,5 mln di euro per la provincia di Ascoli; di 9,6 mln euro per la provincia di Macerata e di 10 mln di euro per la provincia di Pesaro-Urbino».

Prosegue Marchetti: «Il piano prevede la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro, e ciascuna scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. A disposizione di ogni istituto ci saranno strumenti di accompagnamento, come il Gruppo di supporto al Pnrr, costituito al ministero dell’Istruzione e negli Uffici scolastici regionali, oltre che la Task force scuole, gestita in collaborazione con l’Agenzia per la coesione territoriale. Ancora una volta, mentre gli altri chiacchierano, la Lega lavora per i cittadini e per dare risposte concrete alle richieste che arrivano dai territori di tutta Italia, a partire dalla nostra regione. Un passo in più per una scuola rinnovata e innovativa, capace di tutelare i ragazzi, le famiglie e i docenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA