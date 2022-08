Mamma di 43 anni

stroncata da una malattia

LUTTO per la scomparsa di Elisabetta Cartechini a Corridonia, sua città di origine, e Monte San Giusto, dove viveva. Il funerale oggi alle 16 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato

9 Agosto 2022 - Ore 09:54 - caricamento letture

E’ morta a soli 43 anni dopo aver lottato contro una malattia. Corridonia e Monte San Giusto in lutto per Elisabetta Cartechini. Figlia di Mario Cartechini, storico presidente del Club Corridonia Ciclismo, dopo il matrimonio si era stabilita a Monte San Giusto. Aveva lavorato come impiegata nel calzaturificio Alberto Guardiani di Montegranaro poi in diverse aziende della zona. Lascia il marito Stefano e la figlia Bianca di 12 anni. Il funerale è in programma oggi pomeriggio alle 16 alla chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA