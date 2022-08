Festa di San Lorenzo a Treia,

il borgo dei desideri

INIZIATIVA dal 10 al 13 agosto, il programma

Nell’ambito della Festa di San Lorenzo che si protrarrà sino al 13 agosto, domani i locali del borgo di Treia, in contrada San Lorenzo, offriranno serate enogastronomiche con menù dedicati alla notte dei desideri e sarà possibile, per chiunque vorrà, cercare il luogo deputato a raccogliere i desideri e partecipare così all’iniziativa scrivendo il proprio.

«Il 10 agosto si avvicina ed è il momento per affidare alle stelle cadenti i nostri desideri più segreti nella suggestiva notte di San Lorenzo – si legge in una nota – . Se avete un desiderio da esprimere e volete farlo nella splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia delle Marche, “Il Borgo dei Desideri” è l’evento che fa per voi. L’appuntamento promosso dall’Associazione i Borghi più belli d’Italia giunto quest’anno alla sua terza edizione. Ogni borgo partecipante all’iniziativa ha scelto il suo luogo più magico: un pozzo, una fontana o un giardino dove trascorrere la serata più suggestiva dell’estate affidando a questi luoghi pieni di fascino e atmosfera i propri desideri scritti su dei biglietti. Per questa edizione il tema sul quale esprimere il proprio desiderio, sarà: “La tutela ambientale e di preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”. Tutti i desideri saranno poi raccolti con la possibilità di vincere uno smartbox per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più Belli d’Italia».

