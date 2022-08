Montelago, controlli a Serravalle:

sequestrato mezzo chilo di droga

L'ATTIVITA' dei carabinieri del Comando provinciale di Macerata e della compagnia di Camerino nella giornata di venerdì nel territorio del Comune in occasione del Celtic Festival. Rinvenuti quattro etti di marijuana, 80 grammi di hashish, 18 spinelli già confezionati. Due denunce per spaccio, una patente ritirata

Quattrocento grammi di marijuana e ottanta di hashish. E’ quanto sequestrato dai carabinieri del Comando provinciale di Macerata e della compagnia di Camerino nella giornata di venerdì nel territorio del Comune di Serravalle nell’ambito dei controlli intensificati in occasione del Montelago Celtic Festival. I servizi di ordine pubblico e di filtraggio, svolti anche secondo le indicazioni fornite dal Prefetto di Macerata, hanno permesso l’identificazione di oltre trecento giovani, la denuncia per spaccio di due di loro, la segnalazione alla Prefettura di 45 persone come assuntori di stupefacenti, la sospensione di una patente di guida, il sequestro dello stupefacente (400 grammi di marijuana e 80 di hashish) ed anche di diciotto spinelli già confezionati e pronti ad essere ceduti. L’attività ha visto l’impegno di oltre trenta carabinieri che si sono alternati sul territorio garantendo costantemente una elevata cornice di sicurezza.

