Prima viene colpita dallo sportello,

poi travolta dall’auto:

63enne a Torrette

CIVITANOVA - E' successo in via De Gasperi, nel parcheggio del Cosmopolitan. La donna era con una collega: le due sono entrate nel veicolo ma era troppo caldo, così sono scese lasciando gli sportelli aperti per far arieggiare. Senza accorgersi però che era inserita la retromarcia

Travolta dallo sportello di un’auto, e poi dall’auto stessa: 63enne a Torrette. E’ successo a Civitanova verso le 16,30, in via De Gasperi, nel parcheggio del Cosmopolitan.

Due donne del Fabrianese appena uscite dal lavoro sono entrate in una Ford Fiesta vecchio modello per tornare a casa. Una volta dentro e messo in moto si sono accorte che però in auto era troppo caldo. Così sono scese lasciando gli sportelli aperti per far arieggiare l’abitacolo. Senza accorgersi però del fatto che era inserita la retromarcia. L’auto così ha continuato a camminare: uno sportello ha colpito la passeggera, la 63enne appunto, che è caduta a terra. Con il veicolo che poi gli è passato sopra. Immediato l’allarme. Sul posto sono così arrivati 118 e carabinieri della Compagnia di Civitanova. Viste le condizioni della 63enne i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento a Torrette. La donna è stata così ricoverata ad Ancona, ma non sarebbe in pericolo di vita.

