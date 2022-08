Un veterinario nell’Arma,

Massimo Cecaro nella Riserva selezionata

MACERATA - L'ufficiale ha concluso il corso come ufficiale e sarà assegnato al comando di Roma

1 Agosto 2022 - Ore 15:22 - caricamento letture

Massimo Cecaro, primo medico veterinario prescelto per l’inserimento nella Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri, ha concluso il prestigioso corso formativo nella Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, essendo stato il suo profilo ritenuto di preminente interesse ai fini del soddisfacimento delle priorità istituzionali.

L’ufficiale di Macerata nei prossimi mesi sarà assegnato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma per incarichi speciali nel Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria. Massimo Cecaro, docente universitario dell’ Università di Teramo, già collaboratore del Ministero della Salute della Direzione Generale Organi Collegiali Tutela della Salute ed ideatore di un progetto sviluppato all’interno dello stesso dicastero, ha ricevuto pertanto il necessario addestramento militare di base e la preparazione tecnico-professionale per l’espletamento delle funzioni di polizia. Il corso si è concluso con la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, a seguito del quale ha acquisito lo status di Ufficiale della categoria del complemento in congedo e si è proceduto all’iscrizione nel bacino della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA