Una strategia attrattiva

per il turismo di Potenza Picena:

arriva DestinAction

PROMOZIONE - E' l’unica città marchigiana scelta per essere inserita nel progetto portato avanti dal team che associa 65 giovani professionisti provenienti da tutta Italia

29 Luglio 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

È Potenza Picena l’unica città marchigiana scelta per essere inserita nel progetto di valorizzazione turistica portato avanti dal team di DestinAction, organizzazione di promozione sociale che associa 65 giovani professionisti dai 22 ai 39 anni, provenienti da tutta Italia. Otto le città italiane coinvolte nel BootCamp: due nel Nord, tre nel Centro e altrettante nel Sud. Obiettivo è quello di studiare il territorio e l’offerta turistica esistente in ciascuna realtà per poi sviluppare una proposta di strategia sul fronte dell’attrattività.

«L’essere stati selezionati è per noi motivo di grande orgoglio – spiega l’assessore al Turismo e alla Cultura di Potenza Picena Tommaso Ruffini -. La varietà del nostro territorio ci rende senza dubbio una città dalle grandi potenzialità di sviluppo, ideale come caso di studio. I ragazzi di DestinAction hanno già avviato la fase di analisi che, nei prossimi giorni, li vedrà impegnati nella somministrazione di specifici questionari rivolti a residenti e turisti».

Il BootCamp si concluderà la seconda metà di settembre con la presentazione dei risultati di analisi e della strategia di sviluppo elaborata. «Le conclusioni del progetto – spiega infine Ruffini – saranno di supporto a quanto già avviato in questi ultimi anni, a partire da identità e consapevolezza».

