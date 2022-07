Vela, torna il Trofeo Giorgio Giorgetti

PORTO RECANATI - La competizione velistica sarà valida per il Campionato Zonale 420 e si svolgerà sabato 30 agosto

Gli Amici della Vela Mario Jorini hanno organizzato la quarta edizione del Trofeo Giorgio Giorgetti, da quest’anno valida come prova del Campionato Zonale 420. Si svolgerà sabato 30 agosto.

Il Trofeo Giorgio Giorgetti è una regata velica ‘open’, ovvero aperta a tutte le barche a vela non cabinate di lunghezza compresa tra i due e i sette metri, con equipaggio singolo o di coppia. Le ‘open’ prevedono la redazione di una classifica overall, con tempi compensati grazie alla metodologia denominata ‘numeri di Portsmounth’.

Il Circolo Velico cui appartiene il vincitore potrà conservare il Trofeo Challenger per un anno. Sul Trofeo sono incisi i nomi dei vincitori delle precedenti edizioni, secondo quella modalità ormai standardizzata dalla Coppa America.

Il vincitore delle prime due edizioni è stato Pietro Corbucci (Circolo Vela Pesaro), velista di rango nazionale che ha gareggiato nella classe Laser. L’edizione 2021, invece, è stata vinta da Tommaso Cappella (Circolo Vela Porto Civitanova), Laser 4.7 .

L’edizione di quest’anno sarà valida, come precedentemente detto, come prova per il Campionato Zonale 420. Il numero delle imbarcazioni e dei regatanti sarà quindi superiore a quello delle edizioni passate.

La regata si svolgerà su un percorso ‘a bastone’, da ripetere 2 o 3 volte. Le imbarcazioni prenderanno il via dalla zona centrale di Porto Recanati e raggiungeranno una boa posta in zona Scossicci, a due miglia di distanza dal punto di partenza. Una volta raggiunta la boa, le imbarcazioni torneranno a Porto Recanati. Questo percorso verrà ripetuto, a seconda del vento, per 2 o 3 volte. La regata si concluderà al circolo Amici della Vela Mario Jorini.

