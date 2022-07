Disabilità e scuola,

«sei milioni alle Marche»

FONDI destinati agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. La soddisfazione della consigliera regionale Anna Menghi (Lega)

28 Luglio 2022 - Ore 19:12 - caricamento letture

Disabilità e scuola, la consigliera regionale Anna Menghi (Lega), fa il punto sulle ricadute marchigiane dei 200 milioni stanziati dalla ministra leghista Erika Stefani per assumere figure chiave per il sostegno e l’aiuto degli studenti disabili. Per le Marche in arrivo circa 6 milioni di euro destinati agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

“È fondamentale avere professionisti che affianchino i giovani studenti in un percorso educativo specifico per integrarsi ed esprimere le loro peculiari capacità” spiega la consigliera regionale Anna Menghi che, nella veste di responsabile regionale del Dipartimento Disabilità della Lega, ha seguito l’iter di approvazione dei decreti. Nello specifico delle Marche i 2.553.235 milioni destinati ai singoli comuni sono ripartiti in base al numero degli alunni disabili nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Altri 3.351.020 milioni sono destinati all’aiuto di studenti con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado.

“Si tratta di risorse fondamentali per l’inclusione degli alunni e per la loro partecipazione alla vita scolastica – conclude la consigliera Anna Menghi – Permetteranno di continuare a dare risposte concrete ad una esigenza reale che vivono migliaia di famiglie del nostro territorio”.

