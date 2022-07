Dargen D’Amico alla Roccaccia

«Concerto a impatto zero»

RISORGIMARCHE - Il Comune di Treia ha sposato a pieno la spinta green del festival per l'appuntamento di lunedì 1 agosto a San Lorenzo

Attesa a Treia per Risorgimarche e D’Argen D’amico. Risorgimarche. Il festival che dal 2017 mette al centro i temi della sostenibilità, inclusività e solidarietà torna anche quest’anno a movimentare l’estate dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma e lunedì 1 agosto farà tappa sul prato della Roccaccia di San Lorenzo, tra Treia e San Severino, dove si esibirà l’ecclettico performer che, accompagnato dai musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e dal polistrumentista Diego Maggi, presenterà i pezzi del suo repertorio, del suo ultimo album “Nei sogni nessuno è monogamo” e farà scatenare il pubblico sulle note del tormentone estivo Sanremese “Dove si balla”. Artista nato con l’hip hop degli anni ’90, fin dal suo primo album solista, ha saputo inventare una chiave del tutto personale al rap, da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana, dall’altra portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell’elettronica per ricongiungersi al pop.

Grande trepidazione e soddisfazione da parte dell’amministrazione Comunale di Treia: «Sarà un concerto a impatto zero, – afferma il sindaco di Treia Franco Capponi – completamente alimentato attraverso l’installazione di pannelli solari. Pieno sostegno a questa ulteriore svolta “green” che va a rafforzare, ancora di più, il concetto di ecosostenibilità promosso da Risorgimarche e rimarcato anche da Giambattista Tofoni, ideatore della manifestazione»

Si accede al concerto dal Borgo di San Lorenzo, dove sono stati approntati i parcheggi, tramite un trekking di circa 3 chilometri ed è consigliabile portare un cuscino per sedersi sul prato. Al termine dell’esibizione sarà possibile, grazie all’iniziativa “dopo festival”, recarsi nel Centro storico di Treia e, in occasione della 42° disfida del bracciale, cenare nelle taverne, godere dello spettacolo delle partite del gioco del pallone del bracciale che si svolgeranno all’Arena C. Didimi e degli spettacoli serali previsti nel Centro storico.

Si ricorda che per questo evento è prevista la vendita con il biglietto nominativo ed elettronico tramite il portale “ciaotickets” sul sito www.ciaotickets.com: ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso.

