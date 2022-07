Chinenyeze, dedica alla Lube:

“Sarà perché ti amo”

VOLLEY - Il nuovo centrale biancorosso dopo la vittoria con la Nazionale in Vnl dichiara amore alla sua nuova società con una canzone e un messaggio chiaro: «Vengo con un piano ben preciso, voglio vincere ed essere un campione»

27 Luglio 2022 - Ore 15:59 - caricamento letture

Dopo i meritati festeggiamenti per la vittoria della Vnl con la sua Nazionale, il nuovo centrale biancorosso Barthelemy , già campione olimpico con i Blues a Tokyo, prosegue la sua ascesa nella pallavolo internazionale e dalla sua residenza francese invia anche messaggi carichi d’orgoglio alla Lube Civitanova. Un volley spettacolare e concreto, ma anche coreografie mai viste prima in occasione degli ingressi in campo di “Babar” e compagni, come nel caso della simulazione di touchdown prima della Finalissima con gli States, segno distintivo della sicurezza nei propri mezzi del gruppo che ha trionfato e, in particolare, dell’atleta pronto a vestire la maglia dei campioni d’Italia.

«Sono ancora euforico per la vittoria della Vnl – dice Chinenyeze – Giocare a questi livelli mi fa crescere. Per me è stato molto coinvolgente realizzare insieme ai compagni degli ingressi in campo fuori dagli schemi, ma il meglio di noi lo abbiamo dato in gara. Partita dopo partita ho avuto sempre più responsabilità. Sono esperienze che mi aiuteranno in vista della prossima stagione con la Lube. Sono entusiasta, conosco bene la SuperLega e intendo dare il massimo. Vengo alla Lube con un piano ben preciso, voglio vincere ed essere un campione. Non userò la maglia numero 1 come al solito, ma a caricarmi ci penserà il 10 sulla schiena, un omaggio ai grandi fuoriclasse del calcio come Zinedine Zidane e Kylian Mbappe. Dopo la Semifinale della Vnl ho parlato con alcuni dei miei futuri compagni italiani e ci siamo detti di rivederci presto. Il roster della Lube vanta un buon mix di atleti esperti e di giovani dalle qualità già note, possiamo farci valere. Da dj ufficiale della nazionale francese e aspirante dj dei campioni d’Italia dedico a Civitanova ‘Sarà perché ti amo!’, la stessa canzone che ha accompagnato l’ingresso in campo della Francia contro l’Italia pochi giorni fa», conclude il centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA