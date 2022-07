Tornano i Concerti nel chiostro

«Tre serate di altissima qualità»

CIVITANOVA - Organizzati dall'associazione musicale Conti con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri, si svolgeranno nella città alta. Si parte il 3 agosto con il recital del pianista ucraino Vasyl Kotys. Ecco gli altri appuntamenti

Tornano i Concerti nel chiostro, organizzati dall’associazione musicale Conti con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri, nel chiostro di Sant’Agostino, a Civitanova Alta. I concerti, promossi assieme al Comune e all’Azienda dei teatri, quest’anno si articoleranno in tre appuntamenti. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. «I Concerti nel chiostro – ha detto il maestro Bruno Bizarri – sono una storia che si consolida, nata ufficialmente nel 1991 ma che ha avuto un lungo preludio già negli anni Ottanta. Siamo partiti nella chiesa di Sant’Agostino, ma ci siamo spostati al chiostro per la sua bellezza architettonica e per la grande efficienza acustica, notata da tutti i musicisti che negli anni hanno solcato il nostro palco. Quella che stiamo presentando è un’edizione di prestigio: torniamo dopo il duro periodo del Covid e lo facciamo con tre serate di altissima qualità».

«I Concerti nel chiostro sono ormai una degli appuntamenti tradizionali civitanovesi – le parole del vice sindaco Claudio Morresi – e qualificano la nostra proposta culturale con un ulteriore tassello di qualità. La rassegna del maestro Bizzarri ha il valore di inserirsi in uno dei luoghi più belli di Civitanova Alta, il chiostro di Sant’Agostino, diventando un momento caratterizzante per il nostro borgo. Un grazie sentito, come sempre, al maestro Bizzarri per la proposta, che apre la musica colta a tutta la popolazione e ai tanti turisti che stanno scegliendo Civitanova. Un’esperienza positiva, che possiamo anche potenziare e diversificare con altri concerti in particolari momenti dell’anno».

In conferenza stampa, il direttore d’orchestra Emanuele Bizzarri ha proprio sottolineato come l’organizzazione stia lavorando «per allargare la progettazione della rassegna, con occasioni musicali da promuovere a Civitanova Alta tutto l’anno».

Mercoledì 3 agosto si prenderà il via con il recital del pianista ucraino Vasyl Kotys. «Perfezionismo, brillantezza tecnica, profonda sensibilità e temperamento spiccato sono virtù immediatamente percepibili nelle interpretazioni di questo pluripremiato pianista, considerato uno tra i più interessanti delle ultime generazioni – si legge nella nota degli organizzatori -. Kotys condurrà il pubblico in un percorso che attraversa diversi mondi espressivi: dalle sorprendenti prospettive dell’ultimo Schubert al romanticismo pieno, vibrante, coinvolgente di Chopin e Liszt, alle magie sonore di Debussy».

Lunedì 8 agosto sarà di scena il Quintetto Bottesini, «unico gruppo italiano stabile con l’organico scelto da Schubert per il suo celebre quintetto detto La trota (violino, viola violoncello, contrabbasso e pianoforte) – prosegue la nota -. Questa formazione ha un timbro particolare e caratteristico, pieno, orchestrale, in cui ogni strumento ha momenti solistici e il pianoforte è il motore ritmico che sostiene l’insieme. Più volte ospite di Radio Tre in diretta nazionale, per due volte ai Concerti del Quirinale, il gruppo ha pubblicato cd per la rivista Amadeus e per Brilliant Classics. Per la serata al chiostro proporrà il celebre quintetto di Schubert detto La trota e le Cuatro estaciones portenas di Piazzolla in una speciale versione dedicata al suo particolare organico».

Infine, mercoledì 10 agosto sarà la volta dell’Orchestra giovanile italiana di sassofoni, con Federico Mondelci solista e direttore. «Fondato da Mondelci, questo ensemble rappresenta un’eccellenza in Italia, riscuotendo apprezzamenti unanimi – concludono gli organizzatori -. L’orchestra comprende nel suo organico tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni; la sua ricchezza timbrica ha sollevato l’interesse di molti compositori che all’ensemble hanno dedicato proprie musiche. Il suo repertorio spazia dal Rinascimento fino ai nostri giorni includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici. L’orchestra di sassofoni è spesso invitata in festival in Italia e all’estero. Mondelci è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale: si è esibito come solista con oltre 50 orchestre, tra cui l’orchestra del Teatro alla Scala, la New Zealand Symphony Orchestra, la Bbc Philharmonic, l’Orchestra da Camera di Mosca e la Filarmonica di San Pietroburgo».

In caso di maltempo i concerti si terranno nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta. Prevendita per i concerti del 3 e dell’8 agosto su Ciaotickets.com e in tutti i punti vendita del circuito. Prevendita per il concerto del 10 agosto su Liveticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

