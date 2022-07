«In città cantieri fermi

SAN SEVERINO - L'affondo dei gruppi di opposizione San Severino Insieme e San Severino Futura: «L'amministrazione comunale se ne guarda bene dall'informare i cittadini sugli sviluppi dei progetti più importanti. Tante domande rimangono senza risposta»

«Al grave problema della siccità (manca l’acqua da settimane) si aggiunge per la nostra città il grave rischio per la democrazia (mancano informazioni ormai da mesi). I cantieri in città o sono fermi (giardini pubblici e Itis) o non si sa quando inizieranno (Casa di riposo e Intervalliva). L’amministrazione comunale se ne guarda bene dall’informare i cittadini sugli sviluppi dei progetti più importanti della città. Tante domande rimangono senza risposta».

Inizia così l’intervento dei consiglieri di opposizione Tarcisio Antognozzi, Francesco Borioni, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato, Alessandra Aronne dei gruppi Insieme per San Severino Insieme e San Severino Futura che puntano il dito contro la giunta Piermattei.

«Quando termineranno i lavori ai Giardini Pubblici – chiedono – visto che anche per questa stagione estiva i ragazzi e i giovani della nostra città dovranno fare a meno di un importante e tradizionale centro di aggregazione e sono costretti ad andare nei paesi limitrofi con mezzi propri e con i rischi correlati? Quando riprenderanno i lavori di ricostruzione dell’Istituto tecnico Divini? Un anno e mezzo fa il sindaco aveva pomposamente affermato che i ragazzi sarebbero tornati in quella scuola dopo pochi mesi, ma nei fatti tutto è rimasto pressoché immobile. E la Casa di Riposo quando sarà ristrutturata? Sarà delocalizzata in un altro edificio? Domande a cui la città attende risposte dal sindaco. Avremo mai la bretella Tolentino-San Severino? Come mai non se ne parla più? Alla città non servono i selfie dei propri amministratori, ma risposte chiare a problemi grandi – conclude l’opposizione – Chi è stato scelto per guidare la comunità ha il dovere di assumersi responsabilità e informare i cittadini, senza nascondere le difficoltà sotto al tappeto».

