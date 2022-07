Giochi europei universitari,

Lelia Ciano conquista

la medaglia di bronzo nel judo

L'ATLETA fa parte del gruppo sportivo delle fiamme gialle ed inserita nel programma dual carrier e nelle borse di studio per le eccellenze sportive dell’Università di Camerino

26 Luglio 2022 - Ore 10:45 - caricamento letture

Sono in corso i giochi europei universitari a Lodz in Polonia che vedono presenze di qualità per il Cus Camerino e per l’Università di Camerino nel judo con Perna Kevin, nella categoria 91-100 kg, e Raffaela Lelia Ciano nella categoria 63-70 kg.

Gara di altissimo livello con un’organizzazione tecnica guidata, oltre che dall’Eusa (European University Sports Association), anche dalla Federazione Europea di Judo, che ha dato un tocco tecnico di altissimo livello a tutta l’organizzazione. Molto elevato il livello tecnico degli atleti presenti con un dominio di alcune nazioni come la Francia e l’Ungheria e molto qualificata anche la presenza dell’Università di Camerino e del Cus Camerino che porta a casa un’eccezionale medaglia di bronzo nel femminile, in un incontro, per il terzo e quarto posto, emozionante e combattuto fino all’ultimo secondo dei lunghissimi quattro minuti del combattimento, con un elevato livello tecnico delle due atlete. Lelia è stata più decisa e determinata, ha conquistato questo meritatissimo terzo posto stringendo l’avversaria a terra ed evitando che la stessa ribaltasse il risultato.

Questa vittoria è un grande incoraggiamento per la carriera sportiva e universitaria di Lelia che fa parte del gruppo sportivo delle fiamme gialle, è inserita nel programma dual carrier e nelle borse di studio per le eccellenze sportive dell’Università di Camerino. Questo risultato è di buon auspicio anche per il programma dual career che è appena stato rafforzato ed è stato annunciato alla sottosegretaria allo sport, onorevole Valentina Vezzali, venuta di recente a Camerino in occasione dell’inaugurazione del palatennis. Importantissima la presenza dell’allenatore di Lelia, Antonio Ciano, che la incitava con consigli tecnici; l’allenatore di Lelia, si dice molto soddisfatto della prestazione. «Oggi Lelia – dice l’allenatore Ciano – si è espressa a livelli importanti con atlete che si preparano per le qualificazioni olimpiche. Lelia ha dimostrato di avere fiducia in sé stessa e maturità nell’affrontare cinque incontri, con quattro vittorie e una sconfitta, che le hanno consentito di ottenere la medaglia di bronzo».

