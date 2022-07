Valentina Vezzali impugna la racchetta

e inaugura il Palatennis del Cus (Video)

«Campus di Camerino esempio da replicare»

SPORT - L'ex campionessa protagonista al taglio del nastro della nuova struttura. Ha ricordato davanti ad una platea di bambini la sua battaglia per l'affermazione della pratica sportiva nelle scuole. L'impianto polivalente può ospitare diverse discipline. Annunciati i campionati universitari nel 2023

18 Luglio 2022 - Ore 15:33

di Gabriele Censi

Con il calore di tanti bambini dell’istituto comprensivo di Camerino il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha inaugurato oggi il Palatennis all’interno del centro sportivo del Cus. Una struttura moderna e polivalente realizzata con finanziamenti post sisma che oltre al tennis può ospitare anche tante altre attività.

Proprio ai bambini si è rivolta la responsabile dello sport del Governo ricordando quando la sua maestra unica criticava la scelta di fare sport che l’avrebbe distolta dallo studio. Ora per la pluricampionessa olimpica l’obiettivo prioritario è proprio lo sport nelle scuole: «Lo sport deve concorrere alla formazione di ognuno di noi, sono felice della presa di coscienza di tante università che stanno investendo nello sport, il campus universitario di Camerino dovrebbe essere replicato in tanti altri territori»

Soddisfazione per il rettore Claudio Pettinari che in questi giorni raccoglie successi per l’Ateneo nelle classifiche nazionali: «Questa struttura, completata in pochissimo tempo, ci consentirà di giocare a tennis anche con la neve, in un impianto eccellente su cui abbiamo investito molto perchè uno strumento fondamentale per dare futuro a quelle persone che sceglieranno Unicam, “una scelta sostenibile” come recita il motto scelto per la campagna di comunicazione di quest’anno»

Il presidente del Cus Stefano Belardinelli annuncia nuovi eventi in programma negli splendidi impianti di Le Calvie: «Inclusione sociale, collaborazione con i licei, e nel 2023 ci sarà una edizione straordinaria dei campionati nazionali universitari che coinvolgerà tutto il territorio e non solo Camerino». Presenti anche il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui.

