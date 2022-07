“Talent of Civitanova”,

al via la prima edizione

FESTIVAL - Ideato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Azienda Teatri di Civitanova, si svolgerà da stasera al 27 agosto al teatro Rossini e al Varco sul Mare

25 Luglio 2022 - Ore 14:04 - caricamento letture

Presentata la prima edizione del festival “TOC Talent of Civitanova – accendi il tuo talento” ideato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Azienda Teatri di Civitanova, che si svolgerà nelle sere del 25, 26 e 27 agosto al teatro Rossini e al Varco sul Mare. La conferenza stampa si è svolta in mattinata, presso il Club Vela Portocivitanova. Hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica ed i direttori artistici del talent Paolo Notari e Dario Salvatori. Sono stati illustrati i contenuti del festival, distinto in tre serate: le prime due valevoli per le semifinali con 24 concorrenti complessivi, l’ultima con in gara i 12 finalisti a cui si aggiungeranno un paio di artisti ripescati dal pubblico. Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da quattro personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra i quali, uno dei direttori artistici, Dario Salvatori. I giudici valuteranno le doti artistiche dei partecipanti e commenteranno le esibizioni. Alla fine dell’ultima serata, sulla base delle valutazioni espresse dalla giuria, verrà premiato il vincitore del festival che sarà proclamato artista di Toc Talent of Civitanova dell’anno.

«L’amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino Fabrizio Ciarapica – ha fortemente voluto questo festival finalizzato a far esibire e lanciare tanti talenti nascosti con un format moderno quale il talent. Per questo ci siamo rivolti ai massimi esponenti in materia quali Paolo Notari e Dario Salvatori a cui abbiamo pienamente affidato la direzione artistica, coinvolgendo anche le associazioni culturali, musicali e artistiche civitanovesi. Quella di quest’anno è un’edizione zero. Inizialmente volevamo riservare la partecipazione esclusivamente ai cittadini civitanovesi. Poi, alla luce dei tanti provini già arrivati alla direzione da ogni parte d’Italia, per questa prima edizione abbiamo deciso di lasciare la partecipazione libera, senza vincoli territoriali e anagrafici, fermo restando che il prestigioso palcoscenico di Civitanova diverrà un punto di riferimento per far emergere nuovi talenti».

A seguire hanno preso la parola i due direttori artistici del festival, Paolo Notari e Dario Salvatori, i quali hanno illustrato ogni sfaccettatura del talent, sottolineando che, ai fini della partecipazione al festival, i provini (del tempo massimo di novanta secondi) vanno inviati entro sabato 30 luglio all’indirizzo email direzioneartistica@toc.show. I provini saranno esaminati da Michele Poma, giudice internazionale, che sceglierà gli artisti che accederanno alle semifinali. «Come anticipato dal sindaco – ha dichiarato Paolo Notari – sulla base dei tanti provini pervenuti da ogni dove, abbiamo deciso di dare un taglio interregionale al festival, nella convinzione che tra qualche anno il nostro talent diventerà un evento nazionale. Civitanova nel corso degli ultimi anni si è trasformata ed ora è diventata centro della movida marchigiana. Anche per questa ragione il festival dei talent si svolgerà a Civitanova. Stiamo allestendo una band marchigiana che allieterà le tre serate e accompagnerà i concorrenti nelle loro esibizioni». «Ringrazio Paolo Notari per avermi portato a Civitanova – ha dichiarato Dario Salvatori – sono entusiasta per l’idea del festival dei Talent. Negli anni Sessanta i rappresentanti delle case discografiche facevano lavoro di scouting alla ricerca dei nuovi talenti, per non parlare di manifestazioni cittadine, come la famosa “Festa degli sconosciuti” di Ariccia che ha portato alla ribalta artisti del calibro di Rita Pavone, Dino e Claudio Baglioni. Ora il lancio dei talenti è in mano alle televisioni con tutto quello che ne consegue non sempre positivo. Noi vogliamo riportare a Civitanova il talent alle origini, con l’emozione per un artista di esibirsi su un vero e proprio palcoscenico con il pubblico libero di applaudire la sua performance».

Erano presenti alla conferenza Valentina Sbriccoli in rappresentanza dell’Azienda Teatri di Civitanova, il regista del festival Sabino Morra, Daniele Cuk Graziani che cura immagine e comunicazione, il giudice internazionale di musica e canto Michele Poma, rappresentanti delle associazioni artistiche, musicali e culturali civitanovesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA