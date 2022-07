Scontro tra bus e auto,

53enne portata a Torrette

MACERATA - L'incidente è avvenuto a Sforzacosta intorno alle 13,40. L'eliambulanza ha trasportato una ferita ad Ancona

25 Luglio 2022 - Ore 15:18 - caricamento letture

Scontro tra auto e autobus a Sforzacosta di Macerata. L’incidente è avvenuto al confine con Casette Verdini. Un bus urbano, secondo la ricostruzione fatta dell’incidente, intorno alle 13,40 di questa mattina, mentre andava in direzione di Macerata (a bordo non c’erano passeggeri) ha tamponato una Nissan Micra bianca che era guidata da una donna di 53 anni, maceratese.

L’impatto è stato violento e la vettura ha riportato numerosi danni. Il bus, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale di Macerata, ha urtato con la parte posteriore della Nissan e la vettura è poi finita contro delle auto in sosta. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco. La strada è anche rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire i soccorsi.

Il 118, in via precauzionale, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è intervenuta sul posto ed è atterrata in un campo al confine tra Sforzacosta e Casette Verdini. La 53enne che si trovava sull’auto tamponata dal bus è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale di Torrette ad Ancona. Non è in pericolo di vita. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale.



(Ultimo aggiornamento alle 16,50)

