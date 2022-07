Cibo conservato male:

multato uno chalet

CIVITANOVA - Controlli a tappeto dei carabinieri: duemila euro di sanzione per un locale del lungomare nord. Denunciati un 52enne evaso dai domiciliari e un 28enne per non aver rispettato il foglio di via. Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Irregolarità igieniche in uno chalet: multato di 2mila euro. Denunciati un 52enne evaso dai domiciliari e un 28enne per non aver rispettato il foglio di via. Ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza.

È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai militari della Compagnia carabinieri di Civitanova. In campo il personale del Nucleo operativo e radiomobile, le stazioni di Porto Recanati, Montecosaro e Civitanova, in collaborazione con i colleghi del Nas e del Nucleo cinofili di Pesaro.

Controllate complessivamente 89 auto ed identificate 124 persone, nei confronti delle quali sono state accertate 18 violazioni al codice della strada, principalmente per mancato uso delle cinture, uso dei telefoni cellulari, sorpassi vietati, inoltre sottoposti a fermo amministrativo per mancata copertura assicurativa quattro autovetture.

Per quanto riguarda i locali commerciali sono state riscontrate irregolarità in materia di salute e requisiti igienico sanitari in uno chalet del lungomare nord. In particolare sono emerse violazioni nel processo di conservazione degli alimenti, pertanto è stata elevata una sanzione amministrativa di euro 2mila euro.

Un 52enne portorecanatese, sottoposto ai domiciliari, è stato fermato fuori dalla sua abitazione senza una giustificazione: è stato denunciato per evasione. Invece, un 28enne della provincia fiorentina è stato denunciato poiché trovato a Porto Recanati nonostante avesse un foglio di via.

Infine tre le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: un 48enne di Pavia con un tasso pari a 1,30 grammi per litro un 47enne maceratese con tasso superiore ad 1,20 grammi per litro sono stati anche denunciati; mentre per il terzo, un uomo del Viterbese trovato con tasso pari a 0,70 grammi per litro è scattata la sanzione amministrativa di 543 euro.

