Addio a Giovanni Fiordomo,

papà dell’assessore Francesco

RECANATI - Aveva 80 anni, lascia anche un'altra figlia, Elisa, e la moglie Luciana. Storico protagonista del calcio locale, ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana giovanile. Il funerale domani alle 10 a Santa Maria in Castelnuovo

24 Luglio 2022 - Ore 11:54 - caricamento letture

Addio a Giovanni Fiordomo, “Raffaele” per tutti, papà dell’ex sindaco e oggi assessore Francesco e storico protagonista del calcio locale. Aveva 80 anni e da tempo lottava contro un male. Oltre al figlio Francesco, lascia anche un’alta figlia, Elisa e la moglie Luciana.

Il funerale domani alle 10 a Santa Maria in Castelnuovo. Operaio, prima alla Sagni poi alla Ottaviani, dopo il pensionamento è stato per tanto tempo nonno vigile alla scuola elementare Le Grazie. Apprezzato e stimato da tutta la comunità. Tifosissimo della Juve, il calcio è stata la sua passione e non solo.

Cresciuto calcisticamente nella Vigor Castelfidardo e poi nella Recanatese, attaccante, poco più che adolescente ha fatto anche due provini con la Reggiana e la Juventus. A 16 anni il passaggio della Fermana, dove gioca in serie C, segnando anche diversi gol. Dopo le esperienze nella Sangiorgese, nel Tolentino nel Montegranaro. Ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana giovanile. La camera ardente sarà aperta nel tardo pomeriggio alla Sala del Commiato.

