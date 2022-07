Fabio Massimo Conti ds del Crotone

«Un salto di qualità importante»

SERIE C - Oggi la presentazione del 42enne maceratese che arriva dalla Fermana: «Attraverso la cultura del lavoro sono sicuro che riusciremo ad ottenere risultati importanti»

Fabio Massimo Conti è il nuovo ds del Crotone. Il maceratese, 42 anni, proviene da un’esperienza pluriennale nella Fermana in cui ha ricoperto dapprima il ruolo di direttore sportivo e poi, dal 2014, quello di direttore generale ottenendo anche una promozione in Serie C nella stagione 2016-17. Ed è proprio in serie C che ritorna Conti, dopo aver lasciato i canarini. Si è svolta questa mattina, all’interno della sala stampa dello stadio Ezio Scida, la conferenza stampa di presentazione. A fare gli onori di casa è stato il direttore generale Raffaele Vrenna: «Siamo qui per presentare il nuovo direttore sportivo. Una persona che sta lavorando con noi da mesi, da quando abbiamo iniziato questo nuovo ciclo. In Lega ha rivestito ruoli importanti e ci darà una mano anche con le istituzioni».

Dopo l’introduzione del presidente, il nuovo direttore sportivo si è così presentato: «Per me è un grande onore essere qui, ringrazio il presidente e il direttore generale per l’opportunità datami. Questa esperienza è un salto di qualità importante arrivare in una piazza blasonata come Crotone, sicuramente ci sarà molto da lavorare perché si tratta di un campionato dove il Crotone manca da tanti anni, però attraverso la cultura del lavoro sono sicuro che riusciremo ad ottenere risultati importanti».

