Museo delle Due Guerre,

visita dell’ambasciatrice polacca

LORO PICENO - Anna Maria Anders è stata accolta dal sindaco Robertino Paoloni e dal collezionista Luca Cimarosa: visitati anche gli spazi che daranno vita all’esposizione dedicata al 2° Corpo polacco che liberò le Marche

22 Luglio 2022 - Ore 17:38 - caricamento letture

«La storia rivive a Loro Piceno grazie alla passione del collezionista Luca Cimarosa ed alla determinazione del sindaco Robertino Paoloni». L’Amministrazione comunale sta infatti provvedendo alla realizzazione di un altro spazio del museo delle Due Guerre, così da poter ospitare altri cimeli della 2° guerra mondiale. Insieme a Luca Cimarosa ed a tutta l’amministrazione si è deciso di dedicare il nuovo spazio al 2° Corpo polacco che ha liberato le Marche durante la seconda guerra mondiale.

L’ambasciatrice Anna Maria Anders è stata accolta dal sindaco, dal collezionista e da alcuni cittadini in sala consiliare. Dopo i saluti e convenevoli ci si è spostati al museo delle Due Guerre e sono stati visitati anche gli spazi che daranno vita all’esposizione dedicata al 2° Corpo polacco. La visita è proseguita in uno dei depositi di Luca Cimarosa, dove si è inaugurato il monumento dedicato “Agli eroi dimenticati del 2° Corpo polacco”.

Dopo l’inaugurazione hanno sfilato due mezzi corazzati, un Bren Carrier Mki ed un Half Track M3 in uso ai militari del 2° Corpo Polacco nella 2° Guerra Mondiale. Presente anche la console polacca di Roma. L’ambasciatrice è stata entusiasta di quanta storia e cura nella gestione del museo ha trovato nel borgo lorese: «Mi sembra di vivere in un sogno», ha detto. Anders è la primogenita del generale Wladislaw Albert Anders, comandante della colonna polacca protagonista della liberazione delle Marche. L’Ambasciatrice Anders, il sindaco Robertino Paoloni ed il collezionista Luca Cimarosa si sono dati appuntamento per la futura inaugurazione della nuova ala del museo delle Due Guerre di Loro Piceno.

