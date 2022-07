Formazione manageriale,

intesa siglata a Recanati

IL PROTOCOLLO sottoscritto da Comune e Sbc Academy. Al via percorsi formativi sui temi del marketing e della comunicazione dedicati alle imprese del territorio

Il Comune di Recanati ha siglato un protocollo di intesa con Sbc Academy, start up innovativa con sede a Recanati, attiva nella formazione di professionisti del marketing e della comunicazione. L’accordo va ad attivare un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento e ricerca nel territorio.

«Vogliamo dare la possibilità alle diverse realtà produttive del nostro territorio di crescere con percorsi formativi qualificati – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – in un mercato sempre più complesso e competitivo la formazione rappresenta uno strumento strategico per acquisire sempre nuove competenze necessarie per lo sviluppo delle imprese». A livello operativo, la collaborazione fra il Comune e la scuola di formazione recanatese darà luogo, da questa estate, a percorsi formativi di reciproco interesse, calcati sulle esigenze delle attività produttive locali; corsi di formazione superiore integrata, nell’ambito dei programmi governativi Pon-Fse; attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti diplomandi e laureandi; servizi di supporto progettuale, normativo, tecnico-logistico per l’interazione con le strutture pubbliche e private del territorio.

«Un’intesa importante, di cui siamo orgogliosi – la dichiarazione di Flaminia Tancioni, founder e School manager di Sbc Academy – La nostra scuola nasce per introdurre un servizio nuovo nel territorio, formando professionalità di alto livello per una regione che va verso una crescente sensibilità di marketing e un incremento degli investimenti in comunicazione. Un ringraziamento sentito al Comune di Recanati per questa grande opportunità». La Sbc Academy è un ente di formazione accreditato alla Regione Marche per la formazione continua. Nasce come spin-off dell’agenzia Studio Baldassari Comunicazione, ventennale expertise nel settore, per creare un centro di formazione manageriale specializzato nei settori marketing e comunicazione. È composta da docenti di estrazione aziendali, manager, consulenti e giornalisti italiani ed internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e business oriented.

