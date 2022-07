Biblioteca Romano Giorgi,

oltre 4mila euro dal Mibac

MONTECASSIANO - L’assessore Matteucci: «Con i fondi ottenuti acquisteremo libri per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ma amplieremo anche l'offerta per gli adulti»

21 Luglio 2022 - Ore 11:52

È stato assegnato alla biblioteca Romano Giorgi di Montecassiano il contributo a sostegno all’editoria libraria del Ministero per i Beni e le attività Culturali di 4.366,09 euro per l’acquisto di libri.

«Con i fondi ottenuti – spiega l’assessore alla Cultura Ilaria Matteucci – acquisteremo libri per bambini e ragazzi ma amplieremo anche l’offerta per gli adulti. Come diceva Gianni Rodari “Non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce con quello di mangiare e bere, bisogna educare i bambini alla lettura”. Pertanto, per favorire l’approccio affettivo ed emozionale al libro e per educare i bambini al piacere della lettura va stimolato un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro e noi cercheremo di farlo attraverso attività e laboratori, che riprenderemo dopo lo stop dettato dalla pandemia, ma anche avendo a disposizione una varietà di libri che spazia per argomenti e genere. Nella nostra biblioteca è anche disponibile una sezione “Nati per leggere” dedicata ai più piccoli e un’ampia scelta di libri per tutte le età che vi invitiamo a visitare e prendere in prestito anche in vista delle vacanze estive. Un ringraziamento – conclude l’assessore – va alle ragazze e ai ragazzi del servizio civile per il prezioso supporto nel servizio di apertura della biblioteca e al Circolo culturale Scaramuccia per l’aiuto nella selezione e nella scelta dei testi».

