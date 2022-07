Dramma per Giovanni Allevi,

la sorella trovata morta

ASCOLI - Aveva 57 anni e faceva l'insegnante. A scoprire quello che era successo è stato un parente. L'ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di un gesto volontario

19 Luglio 2022 - Ore 15:19 - caricamento letture

Trovata morta nella sua casa di Ascoli la sorella del pianista Giovanni Allevi, Maria Stella. Il dramma si è consumato la scorsa notte nel quartiere Monticelli. La donna aveva 57 anni e secondo le ipotesi degli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto volontario (gli accertamenti sono in corso). Non sarebbero stati trovati biglietti per spiegare il gesto. Oggi pomeriggio potrebbe essere svolta una ispezione cadaverica sul corpo. L’allarme è stato dato da un famigliare che non riuscita a mettersi in contatto con lei. Maria Stella era diplomata al conservatorio e una raffinata pianista. Viveva da sola e faceva l’insegnante all’istituto Agrario di Ascoli. Anche i suoi genitori sono musicisti, la mamma Fiorella una cantante lirica, il papà è un clarinettista. Un momento difficile per la famiglia Allevi con Giovanni, 53 anni, che ha dovuto interrompere il suo tour dopo la scoperta di un mieloma e ha iniziato la sua battaglia contro la malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA