Giovanni Allevi ha un mieloma:

«Devo combatterlo, perdonatemi

ma dovrò farlo lontano dal palco»

IL COMPOSITORE ascolano ha comunicato tramite i social di essere affetto da questa neoplasia. «La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto». Tantissime le manifestazioni di vicinanza

18 Giugno 2022 - Ore 15:02 - caricamento letture

«Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto».

Così Giovanni Allevi, pianista e compositore ascolano, comunica di essere affetto da questa patologia. Se n’è accorto perché da giorni aveva forti mal di schiena che lo hanno anche costretto ad interrompere alcuni dei suoi impegni. Ha affidato la confidenza ai social, in un post dove ha anche riportato sul pentagramma la parola “mieloma”. «Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco» sono state ancora le sue parole che hanno scatenato l’immediata reazione del popolo di Facebook. Tantissime le manifestazioni di vicinanza e di incoraggiamento nei confronti dell’artista 53enne che al Piceno, ma non solo, continua a regalare emozioni e motivi di orgoglio.

