Don Fortunato Di Noto, il sacerdote siciliano che ha dedicato tutta la sua vita e il suo ministero alla difesa dei minori, sarà ospite della diocesi il prossimo 27 luglio per due incontri aperti al pubblico che si svolgeranno a Macerata, alle 18 nel cortile di Palazzo Conventati, e a Recanati, alle 21,30 nella sala Controvento in via M. Ceccaroni 1.

Don Di Noto, conosciuto per il trentennale impegno a tutela dell’infanzia con l’associazione Meter, nella Diocesi di Noto (Sicilia) è vicario episcopale e direttore dell’Ufficio delle fragilità – Servizio Tutela minori e persone vulnerabili, ed è stato nominato nelle scorse settimane dal suo vescovo nuovo direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute.

Titolo di entrambi gli incontri è: “Il rischio educativo e la tutela dei minori”. La Diocesi di Macerata è promotrice assieme ad altri soggetti di entrambi gli appuntamenti col proprio servizio diocesano tutela ai minori che segue, organizza e gestisce queste problematiche in diocesi (tutela@diocesimacerata.it). Il vescovo Nazzareno Marconi parteciperà all’appuntamento di Macerata.

