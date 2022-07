Concerto di Vecchioni in piazza,

modifiche a sosta e viabilità

CIVITANOVA - L'ordinanza per tutta la giornata di giovedì. Deviazioni al traffico

19 Luglio 2022 - Ore 17:12 - caricamento letture

Concerto in piazza di Roberto Vecchioni giovedì sera, rivoluzione viabilità in centro per tutta la giornata.

L’ordinanza della polizia locale prevede diverse modifiche. In piazza XX Settembre, dalle 6 all’una di notte e in ogni caso fino al termine dello spettacolo, divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli e, dalle 14 all’una, anche divieto di sosta nelle seguenti vie: vialetti nord e sud, piazza don Lino Ramini, via Buozzi (area di sosta lato nord tra il civico 5 e il civico 17), via Trieste su ambo i lati nel tratto tra via Buozzi e vicolo Sforza, in corso Dalmazia e in via Lido nei rispettivi tratti compresi tra via Trento e il vialetto nord, in via Cairoli nel tratto compreso tra via Cavour e il vialetto sud.

Dalle 18 all’una di notte divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza XX Settembre nel tratto antistante il palazzo comunale, vialetto nord e sud, via Conchiglia, via Nave e via Lido nei rispettivi tratti compresi tra via Trento e vialetto nord, in corso Garibaldi e in via Cairoli nei tratti tra via Cavour e il vialetto sud, inoltre in via del Remo, via del Timone da via Mazzini al vialetto sud, divieto anche in via Buozzi (tra via Trieste e piazza XX Settembre), in via Gorizia (tra vicolo Nettuno e il vialetto nord). Con il centro della città off limits, dalle 18 alla una di notte saranno in vigore le seguenti deviazione al traffico: svolta in via San Marone e in via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti; in via Buozzi per i veicoli provenienti da corso Umberto I; in corso Vittorio Emanuele per le auto in arrivo da via della Vela; in via Trento per tutti i veicoli provenienti dalle vie comprese nella zona nord del Borgo Marinaro. L’istituzione del capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane sarà in via Santa Rita negli orari di validità del divieto di transito per tutti i veicoli.I

Il concerto inizierà alle 21,30. Vecchioni porterà a Civitanova il tour L’Infinito – Parole & Musica, uno show di canti, immagini e monologhi, in cui i brani de L’infinito (album del 2018) lasciano spazio a classici del repertorio del cantautore, in una narrazione avvincente.

