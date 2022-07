Recanati regina della musica,

tre giorni di note infinite

«E’ stato un successone»

EVENTI - Il lungo week end è iniziato venerdì con il concerto di solidarietà per il Villaggio delle Ginestre, sabato in contemporanea i Subsonica in piazza Leopardi e Due Passi nel Folk nel rione di Castelnuovo. Domenica sveglia all'alba per il Kammerfestival e chiusura serale con le Ninfe della Tammorra. L'assessora Rita Soccio: «Crediamo che la cultura non solo porti beneficio economico e genera turismo ma aiuta il benessere psicofisico. Lo abbiamo detto più volte e questo fine settimana ci conferma che siamo sulla via giusta»

18 Luglio 2022 - Ore 13:35 - caricamento letture

di Alessandra Pierini

Recanati si è trasformata nel week end in città della musica all’ennesima potenza. Non che la poesia sia stata messa da parte ma è stata la poesia musicale, questa volta, a riempire le strade e le piazze e a trasformarle.

Tanti gli eventi musicali, ricchissima la partecipazione di pubblico in un fine settimana che ha regalato tante belle emozioni. Il lungo ciclo di appuntamenti è iniziato venerdì sera con il concerto negli spazi del Villaggio delle Ginestre: un successo che ha coinvolto il pubblico oltre le aspettative. Il concerto dell’Orchestra dei fiati “Insieme per gli altri” ha confermato il livello artistico raggiunto dal gruppo che abbina l’azione musicale a un fine benefico, nella fattispecie recanatese una raccolta di fondi a vantaggio del Villaggio delle Ginestre, il centro di riabilitazione gestito dalle suore dell’opera San Luigi Guanella e diretto da suor Barbara Brunalli.

Pieno di eventi e di pubblico sabato sera quando in piazza Leopardi si sono esibiti i Subsonica che hanno fatto ballare i tremila presenti, giovani e meno giovani, con le loro tonalità coinvolgenti. In contemporanea il doppio appuntamento con Due passi nel Folk nel rione di Castelnuovo. Sul palco Velverde Trio e Naragonia e anche qui il sold out di pubblico. Neanche il tempo di riprendere fiato (e recuperare il sonno) e la giornata musicale di Recanati si è aperta all’alba Monte di Antignano (Monte di Cingolà). Qui alle 5,30 del mattino è andato in scena il Kammerfestival e l’evento di Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli”. Già luogo di giochi d’infanzia per alcune generazioni di recanatesi, il Monte offre una visuale a 360° dalla costa ai Sibillini e, dalla sua posizione strategica, è stato possibile ammirare una visuale inedita e incantevole della città di Recanati. Il pubblico, più di 200 persone, ha celebrato insieme l’Inno del Sole in un’atmosfera indimenticabile con la musica di Eklectric Duo con Alberto Casadei, violoncello elettrico e Elisa Tomellini, piano. Per finire ieri sera il concerto conclusivo di Due Passi nel folk con i trascinanti ritmi delle Ninfe della Tammorra.

Una serie di iniziative musicali che, in fase organizzativa, avevano destato qualche preoccupazione ma che si sono invece rilevate l’occasione per valorizzare Recanati che, al pari di grandi città, è pronta ad accogliere e concentrare eventi di qualità, regalando momenti indimenticabili. Lo sottolinea l’assessora Rita Soccio: «E’ stato un successone. Questo fine settimana è la dimostrazione di come Recanati riesca ad avere eventi in contemporanea, raddoppiando anche il pubblico presente nei diversi spazi. Stiamo maturando anche dal punto di vista culturale con eventi sempre molto partecipati. Per questo voglio anche ringraziare le tante associazioni, volontari, appassionati e uffici comunali che lavorano tutti insieme per il bene della nostra comunità».

Soccio, presente a tutti gli appuntamenti, ne evidenzia anche i punti di forza: «In questo periodo di difficoltà è bello vedere come la musica aiuta sia diventando solidarietà come è accaduto al Villaggio delle Ginestre, sia come sia fonte di benessere ad esempio con i Subsonica che hanno regalato alla platea energie positive fino al concerto all’alba dove l’unione della bellezza in simbiosi con la musica ha dimostrato realmente quanto le arti facciano bene. In questo quadro ideale, l’iniziativa Due passi nel folk è stato il degno arricchimento. Il connubio della musica con la tradizione dell’organetto assume un significato ulteriore in questa città in cui abbiamo la fortuna di avere un Castagnari, artigiano dell’organetto. Abbiamo imprese creative dove si fa arte e cultura e in questo contesto la musica folk è espressione culturale alta. Crediamo che la cultura non solo porti beneficio economico e genera turismo ma aiuta il benessere psicofisico. Lo abbiamo detto più volte e questo fine settimana ci conferma che siamo sulla via giusta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA