CASTELRAIMONDO - Un uomo di 83 anni, di Camerino, si è sentito male in un bar. E' successo alle 12,40 di questa mattina. Dopo aver perso la casa a causa del sisma, viveva nella cittadina

Malore in un bar, cade a terra e muore davanti al bancone. Vittima un 83enne che questa mattina si trovava in un locale di Castelraimondo. Tutto è avvenuto sotto gli occhi della barista di alcuni clienti oggi alle 12,40. L’uomo C. M., originario di Camerino, che abitava a Castelraimondo da dopo il terremoto del 2016, si trovava al Cosmic bar di corso Italia. Aveva appena preso il caffè e si trovava di fronte al bancone, quando improvvisamente è caduto a terra, dopo essersi sentito male. È stato dato subito l’allarme, l’anziano è stato immediatamente soccorso, in pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118, i sanitari hanno però solo potuto constatare la morte del pensionato, per cause naturali.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Castelraimondo. L’uomo era un cliente abituale del bar, chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona gentile e cordiale con tutti. Viveva a Castelraimondo solo da qualche anno, appunto dopo aver perso la sua casa per le scosse di terremoto e oggi come ogni giorno era nel bar per prendere un caffè e fare due chiacchiere, quando all’improvviso si è accasciato ed è morto. Il corspo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Camerino.

