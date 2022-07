Unimc, da Torino a Taranto:

i primi iscritti al nuovo anno

MACERATA - Aperte oggi le immatricolazioni. Online il calendario di appuntamenti estivi per conoscere l’ateneo. Open Day il 28 luglio e il 25 agosto

15 Luglio 2022 - Ore 13:19 - caricamento letture

Aperte da oggi le iscrizioni al nuovo anno accademico dell’Università di Macerata. Alle prime ore di questa mattina una decina di studenti e studentesse si sono registrati sulla piattaforma online. Il più giovane, un non ancora diciannovenne della provincia di Ancona, ha scelto lo storico corso a ciclo unico in giurisprudenza. Sorprendente la velocità con cui i futuri studenti si sono iscritti: il primissimo, da Torino, ha battuto ogni record registrandosi a mezzanotte. Diversi provengono da fuori regione: ad approdare a Unimc, infatti, saranno nuovi studenti da Taranto, Foggia, Bari.

Tra i Dipartimenti, quello più scelto per ora è anche quello con un’offerta più ampia e diversificata, Studi Umanistici. Le primissime preferenze spaziano tra lingue e culture straniere occidentali e orientali, lettere, filosofia, lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e scienze filosofiche. Non manca chi ha optato per i corsi giuridici, economici, pedagogici e di scienze politiche.

Durante il periodo estivo, tranne la settimana di ferragosto, Unimc resta a disposizione di chi vuole visitare le sedi e avere informazioni sui corsi di laurea. I docenti sono a disposizione in presenza o online secondo il calendario dell’iniziativa “Apertamente per te” consultabile sul sito www.unimc.it/orientamento. Il 28 luglio e il 25 agosto l’ateneo organizza, poi, gli Open Day, durante i quali docenti e tutor presenteranno l’offerta formativa: un’occasione utile per parlare con gli addetti all’orientamento, raccogliere informazioni su alloggi e borse di studio, farsi un’idea di come funziona l’Università di Macerata. Per informazioni e iscrizioni: www.unimc.it/openday.

E’ iniziato oggi anche il tour sulle spiagge marchigiane della web radio di ateneo. Sarà possibile incontrare i giovani speaker di Rum on the beach sui lidi di Civitanova martedì 19 luglio al Club Vela e di Porto Recanati giovedì 21 luglio ai Bagni Fiore.

L’Università di Macerata è specializzata in scienze umane e sociali. La sua offerta formativa comprende 13 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali. Tra le lauree di recente attivazione, c’è il corso triennale in lingua inglese in studi giuridici comparati “International, European and Comparative Legal Studies, il percorso in “Consulente giuridico per lo sport”, che include stage e laboratori con figure professionali qualificate e la magistrale in “Storia e archeologia per l’innovazione”, dove la disciplina teorica si unisce ai contenuti delle tecnologie informatiche. I corsi di laurea in lingua inglese sono quattro, e spaziano tra i settori delle scienze politiche, dell’economia e finanza, del diritto internazionale e del management turistico.

