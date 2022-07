Consigliava il vaccino in gravidanza,

dottoressa offesa sui social

«Chiediamo scusa a Elisabetta Garbati»

LA LETTERA DI Fabiana Marzoli, Alessandra Giorgi e Paolo Salvatelli alla ginecologa maceratese

Si conclude con una lettera di scuse la contesa sorta tra i signori Paolo Salvatelli, Fabiana Marzioli e Alessandra Giorgi e la dottoressa Elisabetta Garbati avente ad oggetto alcuni commenti pubblicati sulla pagina Facebook del quotidiano on line “Cronache Maceratesi” e sulla pagina del medesimo social network “Sei di Macerata se” nei giorni tra il 12 e il 24 agosto 2021. Per il tramite degli avvocati Alessandro Peca e Filomena Sciarra, i signori Paolo Salvatelli, Fabiana Marzioli e Alessandra Giorgi hanno proposto di potersi scusare pubblicamente con la dottoressa Garbati. Di seguito si riporta il contenuto della lettera.

Pregiatissima dottoressa Elisabetta Garbati, con riferimento all’episodio del 12-24 agosto 2021, in conseguenza del quale sorgeva la discussione nella pagina Facebook del quotidiano on line “Cronache Maceratesi” e nella pagina del medesimo social network “Sei di Macerata se”, circa l’articolo intitolato “Vaccino anti Covid e gravidanza, l’appello della ginecologa alle donne: non abbiate timore di farlo” siamo con la presente a manifestarLe le nostre più sentite scuse per i commenti pubblicati.

Presi dalla crescente polemica intorno al molto dibattuto tema delle vaccinazioni anti Covid, abbiamo ecceduto nelle parole. Ci teniamo a rappresentare che non è mai stata nostra l’intenzione di ledere la sua dignità personale e professionale. Tuttavia, riconosciamo il nostro errore e comprendiamo il suo rammarico nel leggere i nostri commenti al suo articolo, a maggior ragione quando – come in questo caso – si stava tentando di veicolare un messaggio positivo per la collettività.

Mossi da un malessere collettivo, da alcune condizioni personali e, soprattutto, dal continuo e violento dibattito in materia, non siamo stati in grado di esprimere le nostre opinioni in modo sereno e razionale ed abbiamo, invece, colpevolmente trasceso con interventi impulsivi.

La preghiamo, dunque, di voler accettare ancora una volta le nostre scuse personali e il nostro ravvedimento.

In fede.

Fabiana Marzoli

Alessandra Giorgi

Paolo Salvatelli

