Con l’auto contro un albero,

20enne estratto dall’abitacolo

e soccorso dall’eliambulanza

MONTECOSARO - L'incidente poco dopo le 4 in via Bologna, il giovane ricoverato a Torrette in prognosi riservata

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero, 20enne resta bloccato nell’abitacolo. A liberarlo i vigili del fuoco e gli operatori dell’emergenza, è stato trasportato a Torrette in eliambulanza dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 4 in via Bologna a Montecosaro. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Civitanova, che si sono occupati dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, il giovane alla guida dell’auto ha sbandato ed è finito fuori strada, per poi andare a sbattere contro un albero.

Immediati i soccorsi, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che poi si sono occupati della messa in sicurezza della zona dell’incidente, e il personale del 118. Hanno collaborato per estrarre il 20enne dall’abitacolo. Gli operatori dell’emergenza hanno poi prestato sul posto le cure del caso per poi allertare l’eliambulanza e predisporre il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. Il ragazzo, residente nel Fermano, è ricoverato in prognosi riservata.

(Servizio aggiornato alle 10,28)

