“Tavolo lilla delle Marche”,

Civitanova in prima fila per l’accessibilità

BANDIERA - In rappresentanza del Comune la referente dell’Ufficio Cultura e Turismo Laura Tittarelli. Il sindaco Ciarapica: «Questa amministrazione ha già strutturato azioni concrete anche con associazioni del terzo settore, tra cui l’Anmic di Macerata»

13 Luglio 2022 - Ore 14:00 - caricamento letture

Il Comune di Civitanova presente alla prima riunione del “Tavolo lilla delle Marche”, che si è tenuta a Senigallia, ente promotore della proposta. Hanno partecipato anche gli altri comuni aderenti. Civitanova ha conquistato il suo primo vessillo lilla per l’accessibilità lo scorso aprile e per questo la città è stata invitata a far parte del tavolo. In rappresentanza, la referente dell’Ufficio Cultura e Turismo Laura Tittarelli, che ha portato il saluto del sindaco Fabrizio Ciarapica e contribuito al tavolo di confronto.

«L’incontro ha visto nascere per unanime volontà dei partecipanti il “Tavolo lilla delle Marche”, primo in Italia, con l’obiettivo di attuare nell’immediato futuro iniziative frutto di uno scambio di competenze ed esperienze in grado di arricchire le proposte a beneficio delle persone con esigenze ‘speciali’ – si legge nella nota dell’amministrazione -. A breve, nuovi comuni marchigiani che stanno ottenendo in questi giorni la bandiera lilla, si aggiungeranno al gruppo di lavoro fornendo il loro apporto per risolvere problemi che da tempo richiedono soluzioni efficaci. Alla fine dei lavori è stato stabilito di riunirsi periodicamente definendo un programma che porterà ad un’azione concertata a vantaggio delle diverse comunità».

«Un altro importante passo per consolidare il progetto accessibilità che l’amministrazione ha impostato in questi anni – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. L’assegnazione della bandiera è arrivata dopo un percorso partito da lontano, che ha visto questa amministrazione strutturare azioni concrete anche con associazioni del terzo settore, tra cui l’Anmic di Macerata. L’impegno è quello di proseguire sul fronte dei servizi legati all’accessibilità e all’inclusione, sempre con il prezioso lavoro degli uffici comunali».

Erano presenti alla riunione (alcuni in videoconferenza) il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, l’assessore Cinzia Petetta e la Giunta comunale al completo, l’assessore di Grottammare Monica Pomili ed il dirigente Igor Vita, il responsabile Ufficio Ambiente di Cupra Marittima Lorenzo Picchietti, il referente Ufficio Cultura e Turismo di Civitanova Laura Tittarelli. Per la bandiera lilla erano presenti il presidente Roberto Bazzano e la vice Giovanna Savio. Alla riunione ha preso parte anche la presidente della Consulta regionale disabilità Marzia Brandi che collabora da tempo con bandiera lilla.

