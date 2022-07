Assistenza domiciliare,

contributi a dipendenti e pensionati

FONDI - L’Ambito Territoriale Sociale n. 15, composto dai Comuni di Macerata (comune capofila), Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia, ha aderito al progetto "Home care Premium"

11 Luglio 2022 - Ore 13:51 - caricamento letture

Un contributo economico finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente familiare (assunto con contratto di lavoro domestico), e le prestazioni integrative, ossia servizi professionali aggiuntivi, quali ad esempio gli operatori domiciliari, la fisioterapia, la logopedia, i centri diurni, le attività sportive per soggetti disabili per i dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari.

L’Ambito Territoriale Sociale n. 15, composto dai Comuni di Macerata (comune capofila), Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia, ha aderito al progetto Home Care Premium (Hcp) dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, che finanzia interventi di supporto domiciliare rivolti ai dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari, in condizione di non autosufficienza e/o disabilità. Il progetto viene gestito in convenzione con l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Ircr Macerata, che da molti anni segue tutte le attività legate all’erogazione dei servizi ed alla presa in carico degli utenti.

«Un’opportunità che va colta – afferma il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – perché mira alla valorizzazione dell’assistenza domiciliare potenziando i benefici della prossimità sia in termini di qualità della vita del disabile sia in termini di supporto a chi si prende cura del proprio congiunto che può farlo con in maniera molto più agevole e in un ambiente familiare».

L’adesione dell’Ats 15 al progetto Hcp consente, ai cittadini interessati, la possibilità di presentare le domande fino al 31 gennaio 2025.

Possono fare domanda dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi (non separati), parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi, i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado se il dipendente pubblico ne è curatore o tutore. I beneficiari possono essere sia maggiorenni che minorenni, purché siano in possesso di un riconoscimento di disabilità (invalidità civile, legge 104/92, inabilità e così via).

Il progetto consente la possibile erogazione di due interventi: la prestazione prevalente, che consiste in un contributo economico finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente familiare (assunto con contratto di lavoro domestico), e le prestazioni integrative, ossia servizi professionali aggiuntivi, quali ad esempio gli operatori domiciliari, la fisioterapia, la logopedia, i centri diurni, le attività sportive per soggetti disabili, ecc. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal beneficiario, oppure dal familiare dipendente pubblico in possesso di delega dell’identità digitale, esclusivamente per via telematica sul sito dell’Inps, accedendo con le credenziali Spid.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per la determinazione dell’ISEE Socio – Sanitario, riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, ovvero dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutte le informazioni relative al progetto e alle modalità di presentazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ircr Social Point, in piazza Mazzini 37-38 a Macerata, disponibile al numero 0733/263026 oppure alla mail hcp.ircrmc@gmail.com.

È possibile trovare tutte le informazioni sul servizio, nel sito dell’INPS, al link https://www.inps.it/prestazioni-servizi/hcp-assistenza-domiciliare-per-persone-non-autosufficienti-home-care-premium

© RIPRODUZIONE RISERVATA