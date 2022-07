9 Luglio 2022

ore 12:20

caricamento letture

«Cercare di capire come ricostruire in sicurezza, valorizzare ciò che abbiamo ricostruito e valutare le decisioni da prendere per fare le cose giuste» Il rettore di Unicam Claudio Pettinari ha definito così gli obiettivi delle tre giornate di studio sul tema “Ricostruire, sviluppare, valorizzare” che si sono concluse oggi. L'iniziativa organizzata dall’Università di Camerino in collaborazione con il Codau-Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, rivolte in particolar modo ai tecnici e agli operatori che, negli Atenei, lavorano negli ambiti dell’edilizia e della sostenibilità, che sono giunti a Camerino in rappresentanza di un ampio numero di università italiane. I rappresentanti di tutte le università italianehanno portato le loro buone pratiche che saranno messe sul tavolo e discusse anche nell'ottica della sostenibilità. (Video di Andrea Petinari)