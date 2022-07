Birre artigianali da tutto il mondo

tra musica, street food

e “Notte bionda”

TREIA - La manifestazione "Fermento" partirà il 13 luglio e andrà avanti fino al 17 di questo mese

9 Luglio 2022 - Ore 08:55 - caricamento letture

A Treia, con le birre artigianali di tutto il mondo, c’è decisamente fermento. E proprio “Fermento – Festival delle birre artigianali”, è il nome della manifestazione che si svolgerà nel centro storico della cittadina dal 13 al 17 luglio. Una occasione per fare il giro del mondo e scegliere tra gli oltre 40 tipi di birra artigianale che vengono da tutto il pianeta. Birra e musica perché saranno presenti ogni sera sette gruppi musicali che suoneranno dal vivo nelle varie piazzette del centro storico e poi artisti di strada ed alcuni dei migliori street food provenienti da tutta l’Italia. Il 16 luglio, sarà presente in piazza la “Notte Bionda”, con birra e Dj-Set. E’ possibile seguire la pagina Facebook e Instagram della Proloco per rimanersi aggiornati su tutte le novità riguardanti l’evento.

