Rintracciare la tomba dei propri cari,

il servizio è online

MACERATA - Il Comune ha portato a termine la digitalizzazione. L'assessore Caldarelli: «Il ringraziamento va principalmente al consigliere Bravi che aveva presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità dal consesso cittadino»

8 Luglio 2022 - Ore 14:10 - caricamento letture

Rintracciare online la tomba dei propri cari defunti. Da oggi a Macerata è possibile grazie a un database dei defunti sepolti nel civico cimitero che dà la possibilità a coloro che vogliano o avessero necessità di consultarlo, di individuare immediatamente la corretta ubicazione della sepoltura. Il Comune di Macerata annuncia in una nota di aver portato a termine la digitalizzazione del servizio di ricerca. Il servizio è accessibile all’interno del sito comunale www.comune.macerata.it per facilitare l’accesso ai dati da parte dei familiari.

«Il ringraziamento per questo nuovo servizio – afferma l’assessore ai Servizi amministrativi e alla semplificazione Marco Caldarelli – va principalmente al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Bravi che, in tal senso, alcuni mesi fa aveva presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità dal consesso cittadino. Si tratta di un’iniziativa che facilita la ricerca e rappresenta un ulteriore step verso la sburocratizzazione e la digitalizzazione dei servizi comunali»

L’ordine del giorno del consigliere Bravi prese spunto dal periodo della pandemia durante la quale, come noto, purtroppo, molte persone non hanno avuto la possibilità di poter salutare per l’ultima volta i proprio cari e di conseguenza anche di non conoscere il luogo preciso di sepoltura.

Al momento il servizio on line consente di effettuare ricerche a partire dal 2018 ma il database è in continuo aggiornamento. Per avviare la ricerca l’utente, dall’home page del sito del Comune di Macerata, deve cliccare sulla voce servizi on line, scorrere in basso fino a “ricerca dei defunti”, a quel punto si aprirà una finestra e dopo la compilazione dei vari “campi” otterrà il risultato.

