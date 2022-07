A mezzo secolo dal diploma

gli ex compagni si ritrovano

MACERATA - Gli studi all'istituto Agrario li hanno terminati nel 1972. A distanza di 50 anni hanno deciso di rivedersi

Cinquant’anni dopo il diploma si ritrovano gli alunni dell’istituto agrario di Macerata. Era il 1972 quando questi ex studenti uscirono festeggiando per aver superato gli esami ed essersi finalmente diplomati. Momenti e anni di scuola che poi avranno magari ricordato a lungo nel corso della vita.

E che di certo avranno rispolverato e rinfrescato i propri ricordi ritrovandosi tutti insieme all’Abbadia di Fiastra dove c’è stata una messa, celebrata da don Alberto Forconi, in memoria di prof e compagni che non ci sono più, come Elisa Melchiorri, Gianni Calamante e Sandro Storani, e con un pranzo. Alla messa erano presenti alcuni familiari dei defunti, con don Alberto che ha esortato a ricordarli ognuno nelle proprie intenzioni di preghiera. Prima del pranzo, lo stesso sacerdote ha guidato gli ex alunni all’interno dell’orto botanico, del chiostro, alle cantine e al parco dell’Abbadia di Fiastra.

«Si è trattata di una bella occasione per ritrovarci insieme nonostante sia passato più di mezzo secolo dalla nostra maturità – hanno commentato gli ex studenti -, oltre che rafforzare la nostra amicizia nonostante qualche acciacco». La classe 1972 era composta, oltre che dai tre ex alunni purtroppo deceduti, da Adriano Arcangeli, Giuseppe Bordoni, Paolo Borghetti, Euno Carini, Stefano Ciccioli, Nicola Di Stefano, Alfredo Fermanelli, Giorgio Gentili, Arcangelo Luisini, Ettore Marchegiani, Antonio Morelli, Mario Rastelli, Alfredo Riccioni, Piero Sancricca, Giorgio Spaccesi, Francesco Tadolti, Guido Titomanlio, Anselmo Tomassucci e Stefano Tombesi. Il gruppo, si è poi congedato dandosi appuntamento al 55esimo anniversario dal conseguimento del diploma nel 2027.

