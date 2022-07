Ruba l’iPhone di una cameriera,

rintracciata con l’app “Dov’è”

Denuncia per una 65enne

LA DONNA si era allontanata con il compagno su una moto di grossa cilindrata. I carabinieri di Camerino l'hanno fermata a Muccia

Ruba l’iPhone alla cameriera in un ristorante e se ne va in moto con il compagno. Rintracciata grazie all’applicazione “Dov’è”, una donna di 65 anni del Pesarese è stata rintracciata a Muccia e denunciata dai Carabinieri del Radiomobile di Camerino. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria.

E’ successo domenica in un ristorante di Castelluccio in provincia di Perugia dove la donna e il suo compagno hanno pranzato. Approfittando della distrazione della cameriera la donna ha preso l’iPhone 13 Pro Max del valore di 1.700 euro che era appoggiato vicino alla cassa. Quindi si è allontanata col compagno in sella ad una moto di grossa cilindrata. La cameriera si è subito accorta del furto e con l’applicazione “Dov’è” ha monitorato il tracciamento del suo telefono che si trovava nel territorio di Camerino. Ha quindi allertato la centrale operativa dei carabinieri di Camerino. L’operatore è rimasto in contatto con la vittima e contemporaneamente ha avviato le ricerche con le pattuglie in servizio fornendo l’esatta posizione del telefono. La moto con le due persone a bordo è stata rintracciata a Muccia. Durante il controllo gli uomini dell’Arma hanno trovato nella borsa della donna il cellulare. L’hanno quindi denunciata alla Procura di Spoleto e hanno restituito il telefonino alla proprietaria.

