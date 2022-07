“Volevamo solo essere felici”,

Francesco Gabbani a Sferisterio Live

MACERATA - Venerdì 2 settembre alle 21 il cantautore farà tappa all'arena, arricchendo il calendario della rassegna. L'assessore Sacchi: «Richiamerà nella nostra arena un pubblico entusiasta. Sferisterio Live si conferma ancora un “cantiere culturale” a cielo aperto, punto di riferimento per l’intera regione e per il centro Italia»

5 Luglio 2022 - Ore 14:32 - caricamento letture

Sferisterio Live si arricchisce con un nuovo appuntamento. Francesco Gabbani, infatti, in tour per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Volevamo solo essere felici”, venerdì 2 settembre alle 21 farà tappa all’arena di Macerata nell’ambito della rassegna di musica dal vivo organizzata dall’assessorato al Turismo e agli Eventi del Comune, guidato da Riccardo Sacchi, in collaborazione con l’Associazione Sferisterio.

«Come avevo anticipato pochi giorni fa sul fatto che in pentola stesse bollendo qualcosa – commenta la notizia l’assessore Riccardo Sacchi – non era tanto per dire. Infatti, al già ricco e prestigioso calendario della rassegna abbiamo aggiunto un nuovo appuntamento, quello con Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista che, sono certo, richiamerà nella nostra arena un pubblico entusiasta. Sferisterio Live si conferma ancora un “cantiere culturale” a cielo aperto, punto di riferimento per l’intera regione e per il centro Italia».

Un tour, prodotto da Vivo Concerti, con cui Gabbani torna dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto il 4 luglio 2021 all’Arena di Verona e in cui può riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali nei palazzetti previste per il 1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago e l’8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

I biglietti per il concerto allo Sferisterio saranno disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com: online da oggi, martedì 5 luglio alle 14, nei punti vendita, da domenica 10 luglio alle 11.

Prezzi: platino 50 euro, oro 45 più prevendita, verde 40 più prevendita, blu 35 più prevendita, giallo 28 più prevendita, balconata 25 più prevendita.

Informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.

