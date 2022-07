«Valentina innamorata pazza dei figli»,

giovedì l’ultimo saluto alla 44enne

TOLENTINO - La donna ha perso la vita ieri in un incidente stradale. Svolta l'ispezione cadaverica. I ricordi delle amiche

5 Luglio 2022 - Ore 17:22 - caricamento letture

di Francesca Marsili

Svolta questa mattina l’ispezione cadaverica sul corpo di Valentina Pasqualini, la mamma di 44 anni che ha perso la vita ieri in un incidente in contrada San Martino a Tolentino. Poi è stato dato il nullaosta alla sepoltura e il funerale di Valentina è stato fissato per giovedì alle 9 nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. Dopo la funzione, il corpo sarà portato al cimitero di Appennino, a Pieve Torina.

Una tragica fine quella della giovane mamma che ha lacerato di dolore l’intera comunità di Tolentino. Erano circa le venti di ieri sera quando, alla guida della sua Dacia bianca, Valentina ha perso il controllo dell’auto per poi finire in un fossato laterale alla carreggiata e dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino è rimasta schiacciata dal peso del veicolo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118, la donna è morta sul colpo, a pochi metri di distanza dalla casa dove vive la mamma Francesca. In passato Valentina, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 44 anni, aveva lavorato come addetta alle pulizie nel Campus universitario di Camerino, attualmente non aveva un impiego. «Sorridente, precisissima con i suoi due figli e gentile – così la ricorda Samuela Corsetti, una amica – se qualcuno era in difficoltà lei era la prima a prodigarsi per dare una mano. Da un anno circa, da quando aveva conosciuto il suo compagno, Andrea, aveva ritrovato la serenità».

Valentina lascia i suoi due figli Leonardo, 11 anni, e Lorenzo, di 13. Ed è soprattutto attorno a loro che la comunità in queste ore si sta stringendo. Un ricordo arriva anche da Carla Tordini, mamma di un ragazzino compagno di classe del più piccolo Leonardo: «Era una mamma innamorata pazza dei suoi due figli, sempre presente in maniera ineccepibile. Dopo aver appreso la tragica notizia – dice Tordini – tutti gli alunni della classe hanno deciso di preparare una sorpresa per il loro amico Leonardo e che gli consegneranno il giorno del funerale della mamma». Tania Tirabasso, altra amica storica: «Sono sconvolta dal dolore, eravamo amiche da oltre 20 anni e per me era come una sorella. I miei figli la chiamavano zia Vale tanto eravamo unite. Valentina voleva bene a tutti e aveva amici ovunque, era generosa e aveva un sorriso per chiunque». Lascia, inoltre, la mamma Francesca, il fratello maggiore Celso, la sorella minore Guendalina e il compagno Andrea.

