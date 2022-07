5 Luglio 2022

ore 19:54

Prima giornata degli eventi di Symbola a Treia con il focus dedicato all'Appennino. Il richiamo del presidente della Fondazione per le qualità Ermete Realacci sull'importanza della sicurezza ambientale che significa anche futuro per l'economia. Il commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini presenta il protocollo di intesa sottoscritto con associazioni e fondazioni per l'attuazione del Piano nazionale complementare per l'Appennino Centrale.