RECANATI - L'iniziativa si tiene una volta ogni quindici giorni al centro culturale Fonti San Lorenzo. Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 7 luglio, dalle 21 alle 22.30

Un gruppo di auto mutuo aiuto per rielaborare i propri lutti. La nuova iniziativa si tiene una volta ogni quindici giorni nella sede del centro culturale Fonti San Lorenzo, a Recanati, in viale Aldo Moro. La partecipazione è volontaria e gratuita, il prossimo incontro è previsto giovedì 7 luglio, dalle 21 alle 22.30. Ad organizzare gli incontri “Coccinelle in volo”, questo il titolo scelto, è l’associazione Ama di Macerata, che nella Provincia e nel Fermano è già attiva con altri appuntamenti di auto mutuo aiuto. «Il gruppo offre la possibilità di condividere il proprio dolore, i propri sentimenti e le proprie difficoltà con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza – spiega Samuele Lampa, il segretario dell’associazione -. L’elaborazione del lutto è un processo lungo ed articolato, ma spesso la realtà che ci circonda non ha la capacità di comprenderlo, mentre il rispetto di questi tempi è necessario e previene un eventuale disagio psico-emotivo».

Gli incontri sono formati da un numero di partecipanti che va dai cinque ai dodici, la durata è di un’ora e mezza circa in modo da dare modo a tutti di raccontare il proprio percorso, con la presenza di un facilitatore che ha il compito lo scopo di guidare la conversazione. Ama Macerata si dedica allo sviluppo di questo tipo di approccio psicoterapeutico dal 2005, dopo averne appreso le dinamiche nell’università di Trento. In questi anni ha contribuito alla diffusione del movimento dell’auto mutuo aiuto attraverso la formazione di numerosi gruppi nelle Marche. Al centro culturale Fonti San Lorenzo di Recanati dove si tengono gli incontri di Coccinelle in volo è parallelamente presente il gruppo di auto mutuo aiuto “Vo.ce”, nati per affrontare insieme problemi legati alla vita di comunità. A Macerata invece è appena partito l’ama “La Fenice” per i malati di fribomialgia e continuano le riunioni dei gruppi ama per i giocatori di azzardo.

Per informazioni: 3498264230.

