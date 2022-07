Doppio incendio, distrutti ettari di campi

In volo anche l’elicottero

IL PRIMO rogo tra Pieve Torina e Muccia, dove il velivolo della Regione ha effettuato 24 lanci d'acqua. Il secondo in zona Santa Lucia a Recanati. Entrambi sono sotto controllo, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica

Doppio incendio nel giro di un paio d’ore: ettari di vegetazione a fuoco. Il primo incendio è scoppiato poco dopo le 15,30 tra Pieve Torina e Muccia, sopra la frazione Maddalena. In fiamme una vasta zona di campi coltivati e sterpaglie a piedi di un bosco. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco da Camerino, Visso, Macerata e Civitanova con il supporto dell’elicottero regionale che ha effettuato 24 lanci d’acqua per domare le fiamme. Dopo qualche ora i vigili del fuoco sono sono riusciti a domare le fiamme e a mettere la zona in sicurezza. Ora sono in corso le operazioni di bonifica. Distrutti diversi ettari di vegetazione.

Il secondo incendio, verso le 17 a Recanati, zona Santa Lucia. Anche qui in fiamme una vasta area di sterpaglie e campi. I vigili del fuoco sono arrivati con tre squadre e sono riusciti a domare le fiamme in meno di due ore. Anche in questo caso al momento sono in corso le operazioni di bonifica.

