Med Store Tunit, confermato Margutti

VOLLEY A3 - Lo schiacciatore giocherà per la terza stagione consecutiva a Macerata: «Il progetto che c’è dietro a questa società mi ha convinto. C’è voglia di costruire qualcosa di importante e duraturo»

2 Luglio 2022 - Ore 17:06 - caricamento letture

Tra le tante novità in vista della stagione 2022/2023, anche importanti conferme in casa Med Store Tunit, come lo schiacciatore Pietro Margutti. Il 24enne è cresciuto a Ravenna, dove ha seguito la trafila nelle giovanili fino alla A1. Quindi il passaggio a Roma in A2, categoria che ha mantenuto nelle esperienze a Brescia e Gioia del Colle, per poi vestire la maglia di San Donà di Piave in A3. Questa sarà la terza stagione con la Med Store Tunit. «Sono contento della conferma, il progetto che c’è dietro a questa società mi ha convinto – spiega lo schiacciatore Margutti -. Una squadra si costruisce negli anni, mantenere un gruppo nel tempo è sicuramente un valore aggiunto e dimostra che le ambizioni della società vanno al di là del semplice risultato stagionale. C’è voglia di costruire qualcosa di importante e duraturo. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiate tante cose, a partire dal metodo di lavoro e dalla preparazione, con il nuovo coach Gulinelli. La società sta continuando a crescere, con la voglia di diventare ancora più importante in Serie A, e anche il roster è stato arricchito: conosco i nuovi, ci ho giocato contro in varie occasioni e sono contento del ritorno di Pizzichini che è stato anche mio coinquilino. Sicuramente quest’anno avremo una squadra molto più aggressiva caratterialmente, dovremo essere bravi, con l’aiuto di coach Gulinelli, ad incanalare questa grinta per rafforzare la squadra e avere un’arma in più rispetto allo scorso anno. Ci sono diverse formazioni di livello in A3, sarà un campionato equilibrato ma noi siamo lì, ce la giocheremo con tutti come sempre».

