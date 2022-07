Comandante Polizia locale:

pubblicato il bando di concorso

MACERATA - Si tratta di affidare l'incarico a tempo indeterminato, il contratto del dirigente attuale era a scadenza ed è stato prorogato in attesa della definizione della procedura di selezione

2 Luglio 2022

Pubblicato il bando per la copertura a tempo indeterminato del ruolo di comandante della polizia municipale di Macerata. Il Comune cerca il comandante della polizia municipale. Per la verità un comandante già c’è ed è Danilo Doria, ma il suo contratto a tempo determinato è giunto a scadenza ed è stato prorogato in attesa dello svolgimento di un concorso pubblico per la copertura del ruolo citato a tempo indeterminato. I requisiti sono quelli soliti per un ruolo dirigenziale amministrativo, quindi laurea (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze dell’amministrazioni ed equipollenti) ed esperienza di almeno cinque anni con incarichi direttivi.

Nel maggio scorso l’amministrazione comunale a guida Parcaroli aveva approvato il piano occupazionale con la previsione di una trentina di assunzioni – tra stabilizzazioni e nuove – approvato, così come proposto dell’assessore comunale con delega al Personale Marco Caldarelli che aveva osservato: «E’ stato fatto uno sforzo occupazionale significativo per affrontare le necessità impellenti ed ottimizzare le risorse». Il piano per il triennio 2022-2024 prevede dieci figure riproposte, otto stabilizzazioni e tredici nuove assunzioni. Nel piano ci sono indicati due dirigenti, e tra questi quello della polizia municipale, e l’inserimento a tempo determinato di un Capo di gabinetto.

(l. pat.)

