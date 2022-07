A cena con Admo

L'ASSOCIAZIONE ha organizzato per venerdì 8 luglio, a Villa Cortese una serata di raccolta fondi da devolvere all’associazione. Lo chef della serata sarà Francesco Cutolo

2 Luglio 2022 - Ore 11:07 - caricamento letture

Una cena d’autore per sostenere Admo e conoscere la realtà dei donatori di midollo osseo. Dopo la lunga pausa imposta negli ultimi due anni dal Covid-19 tornano gli eventi dell’Associazione Donatori Midollo Osseo. L’Admo può contare per essi su di una folta schiera di sostenitori, nonché sull’universalità e sull’importanza della sua decennale battaglia: la donazione del midollo osseo.

Venerdì 8 luglio, a Villa Cortese (ristorante di Chiesanuova), si terrà un incontro con l’Admo. Elio Vincenzetti, titolare del ristorante (nonché proprietario della famosa trattoria del centro storico maceratese Da Rosa), sta organizzando una cena per raccogliere fondi da devolvere all’associazione. Lo chef della serata sarà Francesco Cutolo.

«Siamo felici di vedere così tanto interesse nei confronti dell’associazione – dice Eleonora Salvatori, responsabile di sezione dell’Admo Macerata -siamo felici di ricevere sostegno e aiuto. In molti casi le persone scoprono la nostra realtà solo dopo essere state a contatto con situazioni drammatiche, che non sempre hanno un lieto fine. Per questo motivo dobbiamo portare avanti con forza il nostro messaggio di speranza e di vita. Solo una persona su 100mila è compatibile con chi sta aspettando un trapianto di midollo; va da sé che più donatori si iscrivono al registro, più opportunità ci sono per salvare chi in questo momento attende di poter tornare a vivere».

Venerdì 8 luglio i volontari di Admo, durante una gustosa e ricca cena, risponderanno a tutte le domande sulla donazione di midollo osseo che i clienti di Villa Cortese porranno loro. La serata sarà animata da MatiI-S e da The Moon Visitor.

Il costo della cena è di 30 euro per gli adulti e di 15 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Il ricavato della cena sarà investito dall’associazione in ricerca e reclutamento. Per prenotazioni rivolgersi ai numeri 347 399 9656 o 0733 716 070.

