Incidente mentre lavora,

il figlio lo trova sanguinante:

70enne portato a Torrette

VISSO - L'uomo ferito è stato trasportato a Torrette con l’eliambulanza

di Gianluca Ginella

Nel magazzino, con una ferita alla testa e sangue intorno: un uomo ha trovato così il padre, un 70enne, questa mattina e ha subito dato l’allarme. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza.

È successo intorno alle 10,30 a Cupi di Visso dove il 70enne, B. S., lavorava come collaboratore familiare della società agricola Pastorello di Cupi. Il 70enne si trovava all’interno di un magazzino ed era salito su di una scala per fare qualche lavoro. Non c’era nessuno quando è avvenuto l’incidente. L’uomo è caduto all’indietro e ha battuto la testa a terra. Il figlio entrando nel magazzino ha visto cosa era accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. Il 70enne ha riportato un trauma cranico e gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasportarlo all’ospedale di Torrette. Nell’azienda agricola sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Asur per condurre le indagini su quanto accaduto. Sul posto il coordinatore tecnico della prevenzione Gabriela Cappannari e l’ispettore tecnico della prevenzione, Simone Pettinari.

