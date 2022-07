Brain walking, laboratorio

per la salute di mente e corpo

TREIA - A San Lorenzo al via da oggi una serie di appuntamenti con l'obiettivo della prevenzione

Laboratorio di Brain walking a San Lorenzo di Treia, all’Outdoor hostel. Sono previsti una serie di 10 appuntamenti, il primo al via oggi, sempre dalle 18 alle 19,30 (i prossimi sono 5 luglio, 8 luglio, 12 luglio, 15 luglio). Il “Brain walking green” è un progetto con l’obiettivo della prevenzione. «Il cervello, in assenza di stimoli adeguati rischia di esporsi ad un rapido invecchiamento così come il corpo in assenza di movimento e attività fisica – dicono gli organizzatori -. Lo stile di vita che conduciamo è fondamentale per prevenire le malattie croniche. Le persone che beneficeranno in maniera diretta dell’intervento sono gli over 60». Verranno sottoposti a screening neuropsicologico, a valutazione del benessere percepito, indagine dell’umore e degli aspetti funzionali. Nella seconda fase del progetto alle stesse persone verrà proposto di frequentare il Laboratorio di Brain walking green che prevede 10 incontri di un’ora e mezza ciascuno condotto dall’istruttore di Nordic Walking Danilo Tombesi e dalle psicologhe Ludovica Capponi e Susanna Cipollari. Ogni fase dell’attività è pensata in funzione di determinati obiettivi che sono stati identificati in: contrastare la progressiva perdita delle capacità cognitive in relazione all’età, potenziando il più possibile tutte le funzioni cognitive età correlate; combattere l’isolamento favorendo il mantenimento ed il potenziamento dei contatti sociali; stimolare e migliorare la coordinazione motoria, la circolazione e la muscolatura; ridurre l’ansia, la depressione e fattori di stress età correlati. Per iscriversi al laboratorio o avere maggiori informazioni è possibile contattare l’impresa sociale Cambiamenti allo 0733.716379 o mandare una mail a info@cambiamenti2020.it.

