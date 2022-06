TEDx al castello della Rancia

indagherà “il passaggio epocale”

TOLENTINO - Appuntamento venerdì alle 21: ecco i cinque speaker che tratteranno il tema da angolazioni diverse

Venerdì dalle 21 il cortile del Castello della Rancia di Tolentino ospiterà la quarta edizione del TEDxMacerata dal tema “Transizioni”.

Il format, che si colloca all’interno della cornice del Design Terrae Festival, si avvarrà di cinque speaker che inforcheranno gli occhiali della contemporaneità per indagare da angolazioni diverse il tema del passaggio epocale. Andrea Barchiesi, business e digital strategist si occuperà di metaverso, di quanto il mondo digitale muti il rapporto di consapevolezza e la percezione identitaria dell’individuo. Carlo Cambi, giornalista, gastronomo ed economista si interrogherà sul cibo in quanto transizione, continua evoluzione in rapporto all’ambiente, alle culture, alle agricolture cercando di indagare quanto il cibo possa indurre un cambiamento sociale e culturale. La psicologa e counselor Loretta Grassettini affronterà il tema della fine come stadio di passaggio. Il cambiamento come passaggio dalla sconfitta alla trasformazione in un nuovo modo di percepirsi è invece il focus del talk che terrà Marina Romoli, ex ciclista professionista vice-campionessa mondiale in linea tra le juniores nel 2006 sopravvissuta ad un terribile incidente che interruppe la sua carriera costringendola sulla sedia a rotelle. Il cambiamento del paesaggio e dello spazio architettonico nello spazio sospeso tra utilizzo e abbandono sarà invece oggetto dell’intervento di Alessandro Tesei, artista visivo specializzato nel documentario investigativo.

Ad introdurre e a chiudere la serata il progetto MESCƎ che unisce sonorità arcaiche e testi della musica popolare a tessiture elettriche ed elettroniche. La serata è condotta da Riccardo Minnucci.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.tedxmacerata.it

